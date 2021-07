1997, septembrie sau octombrie. Stadionul Giulești. Conferința de presa a lui Mircea Lucescu. Doamneee, ce tanar era Lucescu, dar ce tineri eram noi! Era batran doar secolul in care am invațat, la școala, sa cantam „noi in anul 2000, cand nu vom mai fi copii!” Lucescu a vorbit despre ce voia sa faca in fotbalul […] The post Un ziarist pentru medici intr-o țara in care ziaricii injura medicii first appeared on Ziarul National .