- Nu a semnat contractul decat in momentul in care a primit garanții ca o sa poata intra in Arabia Saudita cu cainele familiei, iar dupa primul meci a realizat cat de mare ar fi fost paguba pentru el. Fabinho a avut o surpriza dupa debutul la Al-Ittihad: un jurnalist l-a oprit la „zona mixta” și […] The…

- Clubul saudit Al-Ahli a facut o oferta de 12 milioane euro pentru transferul mijlocasului spaniol Thiago Alcantara de la echipa engleza FC Liverpool, informeaza L'Equipe.Thiago Alcantara ar putea deveni astfel al patrulea jucator al "'comoranilor" care pleaca in aceasta vara in Arabia Saudita, dupa…

- Al-Ittihad i-a transferat deja in aceasta vara pe Karim Benzema, N'Golo Kante, Jota și Fabinho, dar gruparea din Arabia Saudita dorește sa obțina și semnatura lui Mohamed Salah, starul lui Liverpool.

- Fabinho (29 de ani), mijlocașul brazilian al „cormoranilor” a trecut ieri vizita medicala și se va angaja la Al-Ittihad. Contractul sau va fi pe trei sezoane. Inaintea lui mai plecasera Firmino, la Al-Ahli, și Henderson, la Al-Ettifaq. ...

- E acord total intre mijlocașul brazilian Fabinho (29 de ani) și Al-Ittihad și intre Liverpool și Al-Ittihad pentru transferul de 45 de milioane de euro. Dar saudiții nu-i permit momentan jucatorului sa intre in țara cu cei doi caini rasa buldog francez. Anunțat cateva saptamani la Al-Ittihad, clubul…

- Al Ittihad, campioana Arabiei Saudite, a inceput negocierile cu Fabinho (29 de ani), mijlocașul lui Liverpool. Dupa ce i-a adus pe Karim Benzema și N'Golo Kante, Al Ittihad vrea sa continue campania impresionanta de transferuri. A inceput discuțiile cu Fabinho și incearca sa-l convinga pe brazilian…

- Mijlocasul echipei Liverpool, Jordan Henderson, ar putea pleca in Arabia Saudita in aceasta vara, potrivit informatiilor din The Athletic, conform news.ro.Capitanul lui Liverpool ar fi primit o oferta de la Al-Ettifaq. Este o oferta foarte avantajoasa, deoarece i-ar permite sa-si cvadrupleze salariul…

- Paul Pogba (30 de ani) ar putea fi noua vedeta care se transfera in Arabia Saudita. Mijlocașul francez al lui Juventus e atras cu un contract pe trei sezoane și 100 de milioane de euro salariu net total. Cluburile din Arabia Saudita continua goana dupa staruri din Europa. Ultimul nume pe lista bogaților…