- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Armata ucraineana a anuntat ca peste 11.000 de soldati rusi au murit de cand Ucraina a fost invadata de Rusia, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat miercuri ca 498 de militari rusi au murit si alti 1.597 au fost raniti de la declansarea operatiunii militare in Ucraina, a transmis agentia RIA, potrivit Reuters. De partea cealalta, Ucraina sustine ca aproape 6.000 de soldati rusi ar fi fost ucisi in razboiul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus miercuri ca aproape 6.000 de soldati rusi au fost ucisi in primele sase zile ale invaziei ruse si ca puterea de la Kremlin nu va putea sa-i cucereasca tara cu bombe si atacuri aeriene.

- Mai mult de șaptezeci de soldați ucraineni au fost uciși intr-un bombardament de artilerie rusa asupra unei baze militare din Okhtyrka, in regiunea Sumi, din nord-estul Ucrainei, a declarat șeful administrației regionale, citat de AFP . Imaginile de la fața locului au aratat o cladire distrusp complet…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Ministerul de Externe al Greciei a declarat luni ca doi cetațeni greci au fost uciși și alți doi au fost grav raniți intr-un incident care a implicat soldați ucraineni in estul țarii, in apropiere de prima linie a conflictului cu forțele separatiste pro-r

- Doi cetateni membri ai diasporei grecesti din Ucraina au fost ucisi si alti doi raniti in urma unei dispute cu soldati ucraineni intr-un sat din estul Ucrainei in apropierea liniei de contact cu zona controlata de separatistii prorusi, a anuntat luni Ministerul de Externe grec, precizand ca incidentul…