- Cotidianul La Nouvelle Republique a primit nenumarate amenintari pe social media, dupa ce jurnaliștii au publicat pe prima pagina o caricatura cu profetul Mahomed, anunța MEDIAFAX.Ziariștii de la cotidianul francez La Nouvelle Republique au preluat, in 18 octombrie, o caricatura cu profetul…

- Autoritatile franceze vor inchide o cunoscuta moschee dintr-o suburbie a Parisului, aceasta fiind banuita ca ar fi facilitat uciderea profesorului Samuel Paty. Moscheea va fi inchisa pentru sase luni. Moscheea, care aduna intre 1.300 si 1.500 credinciosi, este considerata de autoritatile franceze drept…

- Autoritațile franceze au spus ca vor închide o cunoscuta moschee dintr-o suburbie a Parisului, aceasta fiind banuita ca ar fi facilitat uciderea profesorului Samuel Paty. Moscheea va fi închisa pentru șase luni, relateaza The Guardian și AFP.Moscheea, care aduna între 1.300 și…

- Tatal unei eleve care a indemnat la mobilizare pe retele de socializare impotriva lui Samuel Paty, profesorul decapitat vineri in apropiere de Colegiul din Conflans-Sainte-Honorine, in Yvelines, la care preda, a discutat prin mesaje pe telefon cu atacatorul, Abdoullakh Anzorov, un rus cecen, in zilele…

- Tânarul care l-a decapitat pe profesorul francez pentru ca a aratat caricaturi cu profetul Mohamed la ore a trimis un SMS tatalui unei eleve care s-a plîns cu privire la imagini, a spus marți o sursa din cadrul poliției, relateaza Reuters. Sursa a aspus pentru Reuters ca nu este clar…

- Numeroase intrebari se pun, la trei zile dupa atentatul de la Conflans-Sainte-Honorine - in care profesorul Samuel Paty a fost decapitat, iar ucigasul sau ucis de politie - cu privire la cronologia faptelor, iar in cadrul anchetei Parchetului National Antiterorist (PNAT) 11 persoane erau in continuare…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online dupa decapitarea, vineri, a unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar rus cecen de 18 ani. In același timp, Franta pregateste expulzarea…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Place de la Republique,…