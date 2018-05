Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit in apropierea capitalei Algeriei, infpormeaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera. Avionul, de tip Ilyushin Il-78, avea la bord peste o suta de militari. Autoritatile locale fac eforturi pentru a stabiliza situatia…

- O persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit miercuri la un centru comercial in partea de est a Moscovei, conform informatiilor agentiei de stiri TASS, scrie Reuters. Incendiul a fost stins, conform unei surse din cadrul serviciilor de urgenta, titreaza News.ro. Agentia de stiri RIA a informat…

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, cand zece oameni au murit si doi au fost raniti, transmite Reuters, care citeaza politia locala.Operatiunea de salvare s-a incheiat si nu au mai fost inregistrate alte victime, a spus sub-inspectorul…

- AVION PRABUSIT in urma cu putin timp. Toate persoanele aflate la bord AU MURIT Un avion turc s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma unui incendiu care a avut loc la o clinica de reabilitare din Baku, capitala Azerbaidjanului, scrie The Independent, citand agentia de presa azera APA, transmite News.ro . Alte patru persoane au fost salvate si transportate la spital. Imaginile de la televiziunile…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.