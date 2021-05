Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul pentu Situații de Urgența Mihail Grigore Sturza al județului Iași va organiza maine, intre orele 9,00 și 16,00, Ziua Porților Deschise. Copiii și insoțitorii acestora pot vizita sediile tuturor subunitaților din Iași, Pașcani și Targu Frumos.…

- In urma cu o saptamana jandarmii ieșeni au adresat copiilor de la Cercul de Tapiserie de la Palatul Copiilor Iași intrebarea – Cum vedeți voi jandarmii? Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului -1 iunie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Palatul Copiilor Iași au desfașurat proiectul intitulat…

- Jandarmii din Bistrița au facut o serie de verificari la o terasa din oraș, printre cei vizați și un tanar. In urma perchezițiilor facute de aceștia tanarul a scos din buzunar un inel și a cerut-o pe iubita sa in casatorie. Momentul a fost publicat de jandarmi pe pagina de Facebook. Potrivit informațiilor…

- In perioada 30 aprilie – 03 mai a.c. 150 de jandarmi se vor afla in misiune, alaturi de celelalte forte, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, precum si insotirea autovehiculelor care transporta…

- Miercuri seara, in jurul orei 22.00, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au intervenit in urma unui apel la Numarul Unic de Urgența 112, in zona Valea Ghinzii din municipiul Bistrița, dupa ce un barbat a anuntat prezenta unui urs pe strada Alunului. Un echipaj de Jandarmerie s-a deplasat…

- Sarbatoarea Florilor – FloralIS se va desfașura in perioada 22 – 25 aprilie in zona pietonala a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Iași. Timp de patru zile vor lucra impreuna designeri, arhitecți, peisagiști, floriști, ecologiști, elevi, studenți,…

- Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare organizeaza in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Societatea Geologica a Romaniei concursul de eseuri intitulat ”Mineralele din viața noastra”. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale…

- Politistii ieseni vor fi la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru ca Paștele Catolic sa fie sarbatorit in siguranța, iar prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemieide Covid – 19 sa fie respectate. Aproximativ 200 de politisti ieseni vor actiona, in medie, zilnic, in sistem integrat,impreuna…