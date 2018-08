Un weekend în oraș, la Chișinău Acum cateva decenii, la sfarșitul anilor 80, cantecul ”Chișinaul meu cel mic” al surorilor Ciorici, a cucerit inimile multor moldoveni aflați in plina desfașurare a ceea ce se cunoaște acum ca fiind ”perestroika”. Versurile scrise in 1986 de Dumitru Matcovschi, ”Fara larma de tramvai, /Chisinau-i colt de rai/ Vara-n freamat strazile/ Si de-argint amiezile”, puse pe muzica lui MihaiDolgan, prezentau atmosfera urbei din acea perioada sovietica. Chișinaul ramane pana azi un oraș fara larma de tramvai, cu toate acestea, capitala Republicii Moldova s-a schimbat enorm de mult in aceste trei decenii.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ideea de a decongestiona traficul și a evita blocarea sensului giratoriu de la Muzeul de Istorie, mai ales la orele de varf, ceea ce se intampla la mod frecvent, Publiserv SA a montat un semafor la trecerea pentru pietoni de pe strada Mihai Eminescu. Semaforul este prevazut cu temporizator, ceea…

- Fondul Monetar Internațional a oferit Moldovei o noua tranșa de finanțare, in marime de aproape 34 de milioane de dolari. Informația a fost confirmata pe o rețea de socializare de prim-ministrul Pavel Filip. "Banii sunt deja in contul Bancii Naționale", a scris șeful Executivului.

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Serviciul Arhiva Naționala se afla în plina digitalizare a documentelor. Cu ajutorul scanerelor speciale cele mai populare documente utilizate de cercetatori sunt convertite în format electronic. Printre acestea se numara scrisori, ordine, obligațiuni.…

- Muzeul Național al Agriculturii implinește toamna aceasta 22 de ani. Și inca iși cauta identitatea și publicul... Pana la identificarea lor, raporteaza anual sute de mii de vizitatori «virtuali». In 2017, oficialii instituției au numarat puțin peste 150 de mii, cifra care include și... vizitele virtuale!…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) avea la 30 decembrie 2017 active de 67,82 miliarde lei, in creștere cu circa 3,36 miliarde de lei fața de nivelul de la finele anului 2016, arata raportul de audit al instituției. Potrivit documentului circa 33,8% din activele BNM sunt valori mobiliare investiționale,…

- Astfel, ultima zi in care acestea vor mai fi deschise publicului este duminica, 3 iunie 2018, iar intrarea va fi gratuita. Copiii care vor trece pragul Muzeului „Vasile Pogor" in aceasta zi vor avea parte de surprize si cadouri pregatite de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi in cadrul evenimentului…

- Pana in prezent au fost recuperați un miliard de lei din cele trei banci implicate in frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova, mai exact 1,048,334.2 de mii de lei. Cel puțin aceasta se arata intr-un comunicat al Bancii Naționale a Moldovei. In acest sens, ambasadorul Romaniei in Republica Moldova,…