Un WC public din Constanța costă 50.000 de euro, cât un apartament în centru Practic, un metru patrat de toaleta publica a ajuns sa coste, in Constanța, 2.880 euro/mp, aproape de doua ori mai mult decat pretul pe mp in cazul apartamentelor din centrul orașului. Fiecare toaleta publica a costat 50.000 de euro, insa niciuna dintre ele nu este inca funcționala. Potrivit publicației constanțene, closetele publice nu sunt deschise deoarece „nu s-a gasit inca nimeni care sa le pazeasca”. „Daca aveți nevoie la baie, mergeți la carciuma din parc. E o ințelegere intre primarie și patronul de acolo, sa lase oamenii sa intre pana cand sunt gata astea”, le-a spus jurnaliștilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

