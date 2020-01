Un vulcan aruncă nori negri de cenuşă. Seismologii avertizează că va fi o erupţie puternică Mii de oameni au fost evacuati din locuintele lor din apropiere de Taal, unul dintre cei mai mici vulcani activi, care arunca nori de cenusa pentru a doua zi consecutiva din craterul unui lac aflat la aproximativ 70 de kilometri la Sud de centrul Manilei.



Cercetatoarea Maria Antonia Bornas de la Institutul de Vulcanologie si Seismologie le-a spus reporterilor ca magma a fost detectata si se afla inca la adancime, dar este asteptat ca eruptia sa se produca. Autoritatile au informat ca o eruptie vulcanica ar putea sa antreneze un tsunami. Peste 24.000 de oameni au fost evacuati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

