- Gigi Becali a inceput anul cu probleme cu legea. Patronul clubului FCSB a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea. Dosarul sau a fost deja inregistrat marți.

