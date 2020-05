Un vortex polar ajunge în Europa. Fenomene meteo extreme, inclusiv în România Dupa mai multe zile cu temperaturi mai mari decat obișnuite pentru aceasta perioada, meteorologii europeni anunța ca un vortex polar va afecta continentul, provocand fenomene meteo extreme și scaderea temperaturilor, ce se vor resimți și in Romania. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marti, in tara, vremea va fi in general instabila. In jumatatea de […] The post Un vortex polar ajunge in Europa. Fenomene meteo extreme, inclusiv in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, doua atenționari cod galben și o informare meteo valabila pentru aproape toata țara. Meteorologii anunța ploi torențiale, grindina și vant pana marți seara. Informarea meteo, venita in urma anunțului privind vortexul polar ce se va abate asupra Europei…

- Vin vești proaste de la meteorologi, la doar cateva zile de cand vremea a inceput sa fie in sfarșit una calda. Europa va fi lovita de un vortex polar, iar fenomenele meteo extreme iși vor face apariția și in Romania.Citește și: Decizia Guvernului Orban de a NU OPRI exportul COSTA: painea se…

- Ministerul Transporturilor pune la dispoziție trenuri speciale de calatori pentru transportul de muncitori sezonieri, inclusiv activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre Romania si alte state membre ale UE. Ministerul a aprobat Procedura pentru circulatia trenurilor de calatori pentru…

- Biserica Ortodoxa Romana iși dorește reluarea slujbelor religioase la care sa participe și credincioșii, in contextul expirarii starii de urgența incepand cu data de 15 mai. In acest sens, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Digi24 ca „Biserica Ortodoxa Romana,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. Ungaria are 623 de imbolnaviri confirmate, 26 de decese și aproape 18.000 de teste efectuate. Serbia…

- Primarul din Gura Humorului a luat-o inaintea autoritaților de la București și a decis sa autoizoleze orașul, aflat in județul Suceava, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are inregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrarile…