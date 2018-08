Stiri pe aceeasi tema

- Jim Mattis, secretarul Apararii din SUA, a declarat marti ca Washingtonul nu intentioneaza in acest moment sa mai suspende exercitiile militare majore cu Coreea de Sud, in contextul impasului inregistrat in discutiile cu regimul de la Phenian in legatura cu denuclearizarea, potrivit postului SBS.

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a facut apel miercuri la redefinirea relatiilor între Uniunea Europeana si Statele Unite, despre care a afirmat ca au început sa se îndeparteze înainte ca Donald Trump sa fie ales

- Statele Unite si Coreea de Sud s-au pus de acord sa suspende pe termen nelimitat doua exercitii militare, a subliniat vineri Pentagonul, în contextul summitului dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un care a avut loc la începutul lunii, relateaza…

- Facand referire la o sursa guvernamentala neidentificata, Yonhap a informat ca suspendarea va fi valabila doar pentru exercitiile majore, nu si pentru antrenamentele militare de rutina. Presedintele american Donald Trump a surprins saptamana trecuta oficialii de la Seul si Washington cand a promis ca…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anuntata in cursul summit-ului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, pare sa fie o concesie majora facuta Phenianului, dar care i-a surprins pe aliatii Washingtonului, relateaza AFP joi, informeaza Agerpres.Coreea…

- Manevrele militare dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Coreea de Sud, precum si prezenta de trupe americane pe teritoriul sud-coreean au un rol vital pentru securitatea regionala, a declarat miercuri ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind…

- Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a spus ca liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a implorat ”in genunchi” pentru ca summitul cu Donald Trump sa aiba loc. ”Ei spuneau ca ei (nord-coreenii) intentionau sa declanseze un razboi nuclear impotriva noastra, ca vor lupta impotriva noastra intr-un razboi…