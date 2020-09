Stiri pe aceeasi tema

- Iegor Jukov, 22 de ani, a fost dus la spital, cu taieturi in zona fetei si cu posibile leziuni cerebrale, dupa ce doi barbati necunoscuti l-ar fi atacat duminica in fata apartamentului sau, a informat luni postul de radio Eho Moskvi, potrivit Agerpres. Jukov, un cunoscut blogger din Rusia, a lucrat…

- Imagini uluitoare au fost surprinse pe strazile orașului Sheffield. Mai multe clanuri de romi s-au incaierat, iar localnicii se tem sa nu fie si ei atacati. Lupta s-a dat chiar in centrul orașului din Anglia, iar romii au folosit bate, bolovani, scaune si arme albe.Conform Yorkshire Live, scandalul…

- Statele Unite au acuzat joi Rusia ca a testat o arma ce ar putea fi folosita pentru a distruge sateliti în spatiu, exprimându-si îngrijorarea fata de o amenintare "reala, serioasa si în crestere", transmite AFP, citata de Agerpres. Comandamentul spatial american scrie,…

- Poliția din Moscova a facut, joi, mai multe percheziții la mai mulți critici ai puterii, precum și la o consiliera municipala de opoziție, relateaza AFP.Deputata Yulia Galyamina, foarte activa în campania pentru ”Nu” la reforma constituționala a președintelui Vladimir Putin, a…

- Schimb de focuri la Moscova. Potrivit autoritatilor, un individ a deschis focul asupra agentilor politiei rutiere. Ofiterii au ripostat si au tras asupra atacatorului.Va avertizam ca urmeaza imagini cu puternic impact emotional.