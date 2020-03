Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie, potrivit Mediafax. Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni,…

- Vasile Constantin Popa, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Instanta suprema la sase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie. In acelasi dosar au fost achitati definitiv Gabriel Mihalache,…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, luni, sentinta finala in dosarul in care un tanar din Arad a fost judecat pentru omor calificat dupa ce a intrat in casa unui om care dormea in casa cu copiii si l-a decapitat cu o drujba.

- Clujeanul Marius Balo, care executa o condamnare de 8 ani de inchisoare in China pentru o frauda de 80 de dolari, va fi transferat in Romania. Profesorul a suportat timp de 6 ani conditii infioratoare de detentie, avocatul acestuia aratand ca autoritatile din tara natala l-au abandonat.

- Un roman a fost condamnat in Italia la 20 de ani de inchisoare pentru trafic de persoane. Individul a fost gasit vinovat pentru organizarea unei retele prin care mii de femei din Romania erau tinute in sclavie si violate in ferme din regiunea italiana Sicilia.

- Magistrații de la Judecatoria Cluj-Napoca l-au condamnat astazi pe primarul comunei Florești, Horia Șulea, la 3 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu contra intereselor publice asimilata infracțiunilor de corupție.

- Medicul G. Burnei a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pt luare de mita Gheorghe Burnei. Foto: Arhiva. Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat luni, 16 decembrie, la trei ani închisoare cu suspendare pentru luare de mita în forma continuata. El este acuzat ca primit bani…

- Magistrații Tribunalului București l-au condamnat la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pe Adrian Barbulescu, cel care i-a trimis mesaje de amenințare jurnalistei Emilia Șercan. Ofițerul și-a recunoscut vina. Decizia poate fi atacata.Adrian Barbulescu, ofițerul de poliție care…