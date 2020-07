Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni i-au retinut pentru 24 de ore pe cei doi indivizi care l-au atacat pe cel mai cunoscut activist de mediu din Suceava. Agresorii au lovit masina activistului cu o scandura, i-au spart luneta si un geam lateral. Tiberiu Bosutar a povestit pentru „Adevarul” ce anume a stat in spatele…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din municipiul Turda, în continuare fiind desfașurate cercetari într-un dosar penal privind savârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, fapte prevazute…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret a oprit pentru control DJ 209 D in localitatea Botoșenița Mare autoturismul condus de un barbat de 32 de ani din comuna Calafindești, care a fost surprins de aparatul radar al politiei in timp ce rula cu viteza de 84 km/h in localitate. In urma verificarilor…

- O patrula din cadrul Politiei municipiului Radauți a oprit pentru control pe strada Calea Cernauți din localitate, autoturismul condus de un localnic de 18 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date politistii au constatat faptul ca, tanarul de 18 ani nu poseda permis de conducere pentru…

- Un tanar, de 24 de ani, a incercat sa fuga de un control al poliției A fost imediat pus la pamant de oamenii legii. Articolul A incercat sa scape de controlul poliției. Și-a abandonat mașina și a luat-o la fuga apare prima data in Someșeanul.ro .

- O mana criminala a incendiat masina unui politist de frontiera din Radauti, judetul Suceava, chiar in curtea casei acestuia. Imobilul se afla la o distanta de doar 200 de metri de sediul Politiei de Frontiera, ceea ce spune multe despre tupeul faptasului. Vara trecuta, proprietarul masinii a fost decorat…

- In data de 28 aprilie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus, judetul Suceava, a fost declanșata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 17.30, polițiștii de frontiera au observat in apropierea frontierei de stat,…