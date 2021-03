Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 martie a.c, in jurul orelor 01:00, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Bacau a fost sesizat despre faptul ca pe strada Ozanei, din localitate, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fata locului, politistii au gasit doua autoturisme ce prezentau avarii. Din primele…

- Pentru rezultatele sale remarcabile in activitatea profesionala, indeplinirea cu seriozitate și devotament a misiunilor incredințate, colegului nostru plutonier adjutant șef PANOSCHI CRISTINEL-CONSTANTIN i-a fost conferita Medalia Naționala „SERVICIUL CREDINCIOS” clasa a III-a, cu insemn pentru militari.…

- Ma intorc cu peste sase decenii in urma. Eram in clasa a IV-a, la Scoala cu Clasele I-IV din Mariteia Mica, judetul Suceava, cu patru clase simultane. In sala de clasa se afla un dulap cu zeci de carti. Intr-o zi invatatoarea Aristica Vasileniuc mi-a imprumutat cartea „In muntii Liuilian”, de Ma Fan…

- Ce poate fi mai romanesc decat ca un roman sa atenționeze ca se pregatește un tun prin care țara va fi jefuita iar toata presa naționala sa sara și sa ceara capul celui care a tras semnalul de alarma?! Radu Lecca este, fara indoiala, un personaj controversat. Condamnat la moarte in procesul “Marii Tradari…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in afara localitatii Sarata, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului…