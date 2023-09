Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat marți in dezbatere publica un program de finanțare prin care firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii ca HoReCa, medical, sportiv, cultural, evenimente, care opereaza in stațiuni balneare și balneoclimatice din Romania, vor putea obține fonduri…

- Problema traficului prin Turda devine tot mai delicata. Și nu e doar o problema de lucrari, ci și una structurala, de rețele de transport. Pentru ca Turda este sufocata și din cauza traficului de tranzit, care nu are nicio legatura cu lucrarile care se executa (și care, fie vorba intre noi, trebuie…

- Armin van Buuren e hotarat sa-și doboare propriul record. Inca mixeaza la aceasta ora la UNTOLD, cu alte cuvinte, distracția continua! DJ Armin van Buuren este cel care a fost programat de organizatori sa inchida UNTOLD Cluj. Artistul a numit UNTOLD ca fiinf „festivalul meu de suflet”. Van Buuren a…

- Primaria Municipiului Cluj-Napoca a anunțat, vineri 28 iulie 2023, o serie de restricții de circulație cu caracter temporar, care se vor pune in aplicare pentru pregatirea și desfașurarea in bune condiții a festivalului din acest an. „Pentru buna desfașurarea a festivalului UNTOLD 2023 (inclusiv perioada…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca, acolo unde un autoturism a intrat intr-un copac in afara parții carosabile. ”Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Traian…

- In dimineata de vineri 30 iunie, pompierii clujeni au anuntat o interventie la un accident rutier care s-a petrecut pe Podul N din Cluj-Napoca. Echipajele ISU Cluj au gasit la locul accidentului un autoturism rasturnat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la…

- Fiecare se pregatește de UNTOLD cum poate. Un localnic din satul Luncani spera sa dea lovitura cu tradiționalele jumari de porc. Numele fermierului este Nechifor Lascau. Acesta sper sa-i obișnuiasca pe festivalieri cu mancarea tradiționala romaneasca. Printre deliciile culinare locale sunt și tradiționalele…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…