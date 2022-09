Stiri pe aceeasi tema

- Numele noului secretar general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) va fi cunoscut joi, la pranz, a declarat, luni, in marja Conferintei Plenipotentiarilor (PP-22) a ITU de la Bucuresti, Sabin Sarmas, presedintele evenimentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tehnologiile sunt neutre din punct de vedere moral si depinde de oameni cum le vor folosi, a subliniat ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la deschiderea conferintei globale a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor organizata la Bucuresti, la Palatul Parlamentului.

- The Parliamentarian – Private Sector Forum reunește la București experți globali in tehnologie și parlamentari de pe intreg mapamondul Avand ca tema generala “Bridging the digital divide – a global agenda for the future” (Reducerea decalajului digital – o agenda globala pentru viitor), forumul iși propune…

