Stiri pe aceeasi tema

- Indragita interpreta de muzica populara a postat pe contul personal de Facebook, in urma cu puțin timp, un mesaj prin care le impartașește urmaritorilor și fanilor sai faptul ca este mandra de ea chiar daca uneori a mai greșit și nicidecum nu se considera o persoana perfecta. „Am eșuat…

- ”Deșteapta-te, romane!” a devenit imnul național al Romaniei, incepand cu anul 1990, dupa caderea regimului Ceaușescu.Cum versurile melodiei au fost publicate in anul 1848, perioada in care inca nici nu se infaptuise ”mica unire” a Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), se vorbește acum despre o schimbare…

- Un filmulet de o violența incredibila a fost postat pe un grupul de Facebook “Taxi mizerie, aceeași mizerie”. In filmuleț se poate vedea cum un barbat lovește cu bestialitate o femeie, pe care o trantește cu capul de asfalt. Impactul a fost atat de puternic incat pe filmare se aude un zgomot. Pe filmare…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca o bolnava de cancer de 66 de ani se afla in stare critica dupa ce, in timpul unei operații coordonata de chirurgul Mircea Beuran, ar fi luat foc pe masa de operație. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a confirmat incidentul…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10.30, in localitatea Leorinț, pe DJ 142L. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Urgența Alba, un automobil s-a rasturnat, iar o persoana a fost proiectata in afara mașinii. Victima,…

- 20.000 de lire sterline va primi fosta soție a lui Cristian Sabou, tanarul in varsta de 27 de ani din Dej, care a ucis o pictorița in Marea Britanie, in toiul unui jaf. Fosta soție a lui Cristian Sabou va primi aceasta suma de la poliția britanica, pentru ca l-a denunțat pe suspect și a reușit astfel…