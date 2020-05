Pe net a aparut un videoclip amuzant in care un hipopotam de la Gradina Zoologica din Cincinnati inoata in bazin ca un delfin, ieșind la suprafața și scufundindu-se rapid in apa. Internauții au fost surprinși cum un astfel de animal puternic precum hipopotamul se mișca atit de repede și se distreaza in apa ca un delfin și il imita cu succes, in ciuda greutații sale enorme. In același timp, unii in