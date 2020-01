Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Incident ȘOCANT intr-un spital: Femeie ARSA pe masa de operație: „Pacienta era in flacari, am aruncat apa cu o galeata, stingand focul” Incident ȘOCANT intr-un spital: Femeie ARSA pe masa de operație: „Pacienta era in flacari, am aruncat apa cu o galeata, stingand focul” O pacienta in…

- Aphra Behn, a fost una dintre primele femei din Anglia care și-a caștigat traiul fiind scriitoare, iar viața a facut sa fie și prima femeie spion din țara sa. Spionajul și ficțiunea sunt mai strans legate decat credeți, insa rolul femeilor spion din istorie a fost dat uitarii pentru mult timp.

- O femeie de 72 de ani din comuna Tuglui, judetul Dolj, Romania, a fost vineri gasita decedata la locuinta sa, pe corpul acesteia fiind urme de violenta, iar sotul sau, de 73 de ani, a fost gasit spanzurat in podul casei, scrie agerpres.ro.

- Jandarmii au intervenit in cursul serii de joi, 14 noiembrie, pentru aplanarea unei stari conflictuale pe raza municipiului Zalau, in urma careia mai multe persoane au fost victimele unei agresiuni fizice. Trei barbati au patruns in curtea unei case unde au agresat pe proprietarul imobilului, o femeie…

- O femeie din Uganda s-a maritat cu trei barbați deodata dupa un mariaj monogam eșuat. O femeie de 36 de ani din Uganda a facut senzație in presa din țara sa dupa ce s-a maritat cu trei barbați deodata, in urma eșuarii unei relații monogame. Fiica a unui pastor creștin din comunitatea Teso, Ann Grace...…

- Doi barbați de 34 și 37 de ani au o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi, donatorul fiind o femeie de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala. Prelevarea a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, potrivit Mediafax.Familia unei femei de 44 de ani aflata…

- O femeie de 63 de ani din raionul Calarași a fost gasita moarta in propria casa de catre vecina acesteia. Femeia avea cinci copii și lucra ca inspector fiscal in primaria din localitate și ducea un mod pasnic de viața.