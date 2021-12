Un vidanjor de la ApaVital, patron de cârciumă și spălătorie auto prin suveica firmelor fantomă Un angajat de la ApaVital și-a deschis de ceva vreme in cartierul Alexandru cel Bun, o carciuma și o spalatorie auto … dintr-un salariu de 3000 de lei. In fapt, nu este altceva decat o reeditare a golaniilor de acum 10 ani, prin care Marius Șrainer controleaza din umbra firme in care introduce ca administratori sau asociați persoane culese de pe strada, scopul fiind acela de a obține venituri ilicite. Terasa din cartierul Alexandru funcționeaza acum in mod ilegal, aceasta trebuind sa iși inchida activitatea inca din luna septembrie O cloaca infecta s. a insinuat de cateva luni in peisajul carciumile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

