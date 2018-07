Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul clujean Emese Olah a mers, joi, pe trotineta, alaturi de tineri imobilizati in carucioare pentru persoane cu dizabilitati, pe pistele de biciclisti din centrul municipiului Cluj-Napoca, intr-o actiune care a avut ca scop sensibilizarea comunitatii cu privire la nevoia de sustinere financiara…

- 250 studenti inmatriculati la vor beneficia de stagii de practica platite din fonduri europene, in cadrul proiectului Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava „Invata din practica! INDIP”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel: POCU/90/19. Valoarea proiectului este de ...

- Ștrandul Municipal din Cluj-Napoca va fi reabilitat, dar nu își va schimba destinația. Viceprimarul, Dan Tarcea, a declarat la Radio Cluj ca investitorul trebuie sa aduca mici modificari proiectului pe care l-a gândit, dupa care poate primi aprobarile…

- Antonio Brezeanu a fost diagnosticat, la numai 2 ani, cu o rara forma de cancer numita „ewing sarcom” o Post-ul Un baiețel de Iedera are o forma rara de cancer. Parinții incearca sa stranga bani pentru a-i salva viața apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Din sutele de mii de euro pe care primarul Boroș se lauda, in campania electorala din 2016, ca le va aduce de la Bruxelles, nici macar o moneda de un euro n-a ajuns in Bȃrlad. Asta, deși jumatate din timpul pe care il va petrece in scaunul de prim gospodar al orașului s-a scurs, iar ceasul ticaie. Cum…

- Concursul judetean de dans popular, „Cu pasi mici pe scena mare”, ajuns la cea de-a patra editie, s-a desfasurat marti, 5 iunie, la sala Barbu Stirbei, sute de prescolari din judetul Calarasi evoluand pe scena. Costumati adecvat, copiii au demonstrat „cu pasi mici pe scena mare” ca stiu sa valorizeze…

- Cinci sute de liceeni din sase orase vor participa la un proiect pilot de orientare profesionala, derulat de Junior Achievement. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, 500 de elevi de liceu din Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Pitesti vor participa la un proiect…

- “Brescia este un oraș din regiunea Lombardia din Italia de Nord. Orașul este al doilea ca marime din regiune, dupa capitala acesteia, Milano, având o populație de 191.523 de locuitori, comparativ cu 324.576 locuitori ai municipiului Cluj-Napoca și o suprafața de 90 km², suprafața…