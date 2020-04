Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 106 de ani, considerata a fi cea mai in varsta pacienta din Marea Britanie, a reușit sa se vindece de coronavirus, noteaza Reuters.Connie Titchen, o batrana de 106 ani din Birmingham, s-a luptat cu virusul ucigaș trei saptamani, pentru ca in final sa fie declarata vindecata și…

- Tom Moore, care se deplaseaza cu ajutorul unui cadru premergator, si-a propus initial sa faca 100 de ture de gradina pana joi, potrivit digi24.ro. De cand si-a inceput campania, saptamana trecuta, batranul care va implini curand 100 de ani la sfarsitul acestei luni, a primit donatii de la 170.000 de…

- Tom Moore, in varsta de 99 de ani, un veteran din Al Doilea Razboi Mondial, a adunat 3 milioane de lire sterline din donatii pentru sistemul national de sanatate (NHS) din Marea Britanie, scrie BBC News.

- Tom Moore, un batran in varsta de 99 de ani, veteran de armata, a decis sa faca o strangere de fonduri pentru spitalele din rețeaua naționala (NHS) din Marea Britanie.Primul sau gand a fost sa stranga 1.000 de lire, iar pentru a sensibiliza lumea a dat o tura cu ajutorul cadrului sau metalic prin curtea…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 este in scadere in unele zone ale Europei, inclusiv in Italia si Spania, insa focarele continua sa se raspandeasca in Marea Britanie si Turcia, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Reuters.

- Marea Britanie va avea in premiera o femeie in postul de ambasador in SUA, pe diplomata de cariera Karen Pierce, a carei misiune va fi de a intari relatiile dupa Brexit cu cel mai apropiat aliat al Londrei, informeaza vineri Reuters si AFP. Karen Pierce, in varsta de 60 de ani si fosta…

- Antisemitismul a luat amploare in Marea Britanie, inregistrand anul trecut un nivel record, pe fondul acuzatiilor conform carora Partidul Laburist nu a reusit sa combata eficient acest fenomen prezent in randurile membrilor sai, indica un raport publicat joi de Community Security Trust (CST), organism…

- Un susținator al Brexitului a incendiat, vineri, steagul UE lânga Downing Street, în centrul Londrei, în timp ce alții i-au batjocorit pe manifestanții pro-UE cu câteva ore înainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul cumunitar, relateaza Reuters. Aproximativ 200-300…