Un veteran care și-a pierdut ambele picioare și brațul drept in urma exploziei unei bombe in Afganistan a reușit sa inoate 1 km in apa deschisa in scop caritabil, scrie BBC.

- UPDATE: Starea batranei Marița E., de 86 de ani, din localitatea Manzați, comuna Ibanești, este destul de grava. I-a fost efectiv amputata 1/3 din brațul drept, are multiple plagi mușcate pe piciorul stang și o fractura deschisa la brațul stang! Chiar și cadrele medicale de pe Ambunața SAJ venita la…

- Astazi, sambata 22 octombrie, generalul Radu Teodoru, ultimul aviator veteran din al doilea razboi mondial se va afla din nou in Ploiești. Incepand cu ora 11.00, Radu Teodoru va fi prezent la Palatul Culturii, in cadrul zilei festive de inchidere a Saptamanii Forțelor Aeriene la Ploiești, acțiune desfașurata…

- Ultima etapa a Campionatului Național de Drag, organizat sub egida Federației de Automobilism Sportiv, a fost scena unui record mondial stabilit de un exemplar BMW, modificat in Romania. Mai exact la Iași. La baza, vorbim despre un BMW 118d, din generația E81. Mașina respectiva a primit, ulterior, o…

- Alt brazilian, insultat. Dupa Vinicius Junior (22 de ani), caruia i s-a spus „Nu mai face pe maimuța”, Richarlison (25 de ani). Printre „proiectilele” lansate spre el de galeria tunisiana a fost și o banana. Brazilia a caștigat clar amicalul cu Tunisia de la Paris: 5-1. Brazilia continua pregatirea…

Kenyanul Eliud Kipchoge a castigat, duminica, maratonul de la Berlin si a "pulverizat" recordul mondial, el incheind proba in doua ore, un minut si noua secunde.