Un fundaș cu 113 prezente in echipa nationala, a anuntat, miercuri, ca se retrage din activitatea competitionala, la varsta de 37 de ani. Da, e vorba de Razvan Raț, care in perimavara s-a amagit revenind in fotbalul romanesc, la ACS Poli Timișoara, echipa cu care a retrogradat in liga...