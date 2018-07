Un vehicul rusesc de tip cargo a ajuns la ISS într-un timp record Un vehicul rusesc de tip cargo a ajuns la Statia Spatiala Internationala (ISS) intr-un timp record - trei ore si 40 de minute -, spre deosebire de traiectoria clasica de doua zile pe orbita, si a depasit precedentul record in domeniu, care era de cinci ore si 39 de minute, au anuntat marti reprezentantii Agentiei Federale Spatiale Ruse (Roscosmos), citati de AFP.



Dupa ce a decolat cu succes luni, la ora 21.51 GMT, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, vehiculul spatial Progress MS-09, plasat in spatiu de racheta purtatoare Soyuz-2.1a, s-a conectat la ISS, marti, la ora 01.31… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

