- Un mercedes cu numere de inmatriculare in Romania a fost vazut de mai multe ori in apropierea locuintei fostului spion rus Serghei Skripal, cu o saptamana inainte de atacul neurotoxic ce l-a vizat pe acesta si pe fiica sa, Iulia, relateaza Daily Mail.

- O mașina cu numere de inmatriculare romanești a fost vazuta de mai multe ori in apropierea locuinței fostului spion rus Serghei Skripal, cu o saptamana inainte de atacul neurotoxic care l-a vizat pe acesta și pe fiica sa, Iulia, relateaza Daily Mail, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor,…

- Britanicul otravit cu Novichok a dat primul interviu dupa externare și a povestit cum a ajuns sticluța cu substanța neurotoxica in posesia iubitei sale care a murit dupa ce s-a dat cu ea pe maini. In interviu acordat publicației The Sun , Charlie Rowley a explicat ca gasise o sticluta in care credea…

- Politia contraterorista britanica a anuntat vineri, 13 iulie, ca a gasit o sticluta cu Noviciok in casa uneia din victimele de la Amesbury, fiind vorba de un mic recipient in care se afla agentul neurotoxic. Astfel, a fost identificata sursa otravirii cu celor doi britanici, un barbat și o femeie. „Miercuri,…

- Spitalul a anuntat marti ca pacientul si-a recapatat cunostinta. "Charlie Rowley a facut progrese suplimentare in noaptea” de marti spre miercuri, a precizat Wilkinson. ”Charlie mai are drum de parcurs, insa progresele pe care le-am constatat pana acum indeamna la optimism”, a adaugat ea. La randul…

- La patru luni dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu Noviciok la Salisbury, doi britanici gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din sud-vestul Angliei au fost expusi la acelasi agent neurotoxic, a anuntat miercuri politia.

- Doua persoane au fost otravite in orașul britanic Amesbury, situat in apropiere de Salisbury, unde a avut loc atacul chimic cu ”Noviciok” impotriva fostului colonel GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia, a declarat Neil Basu, seful Diviziei de lupta contra terorismului din cadrul Scotland Yard. „Dupa…

- La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra."Sunt stiri extraordinare ca Serghei Skripal s-a simtit suficient…