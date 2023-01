Un vehicul care transporta 25 de mineri s-a răsturnat în Gorj Un accident grav a avut loc in localitatea gorjeana Matasar. Un vehicul care transporta 25 de muncitori s-a rasturnat. A fost activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a produs in momentul in care, tancheta care transporta muncitori s-a rasturnat de pe un pod și a cazut incariera. In urma incidentului, șapte persoane au fost ranite și alte trei au murit. „Zona fiind neaccesibila cu autospecialele de intervenție, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilț Sud, pe o platforma betonata, unde se afla echipajele de intervenție”, a mai transmis IGSU. La scurt timp dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

