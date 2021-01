Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ana Brnabic a fost vaccinata cu primul vaccin COVID-19 din campania de inoculare in masa din Serbia, cu dozele dezvoltate de Pfizer/BioNTech. Astfel, Brnabic, devenita celebra și pentru ca este lesbiana, devine primul premier european care se vaccineaza. Serbia este a treia…

- Cel mai spectaculos meci de pana acum la Euro 2020 a fost disputa dintre Serbia și Olanda. Venite direct din carantina, sarboaicele au facut o repriza secunda senzaționala. Cinci jucatoare din echipa Serbiei evolueaza in Romania Ce revenire a reușit Serbia in primul meci al sau la Europeanul din Danemarca!…

- Serbia a avut o jucatoare depistata pozitiv la sosirea in Danemarca, iar meciuil cu Olanda, care trebuia sa se joace in aceasta seara, a fost amanat pentru sambata ”Joi (3 decembrie), la sosirea echipei naționale a Serbiei, un jucator al echipei Serbiei a fost testat pozitiv pentru Covid-19. In conformitate…

- Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform…

- Serbia se apropie de un “scenariu catastrofal” din cauza Covid-19, a avertizat ieri președintele Vucici, in ziua in care au inregistrat peste 7.600 de cazuri noi, un record pentru țara cu doar 7 milioane de locuitori. 51 de oameni au murit doar in ultimele 24 de ore, iar situația se agraveaza pe fondul…

- Victoria republicanului Donald Trump in alegerile prezidentiale din SUA ar fi fost un rezultat mai bun pentru Serbia, indeosebi in ceea ce priveste conflictul cu fosta provincie Kosovo, a afirmat presedintele sarb Aleksandar Vucic, care a anuntat insa ca il va felicita duminica pe democratul Joe…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sarbe, Irinej, a fost internat in spital, miercuri, dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a comunicat Patriarhia sarba, ce reprezinta cea mai numeroasa confesiune crestina din Serbia. Irinej, in varsta de 90 de ani, a fost „testat de rutina, in cadrul unei anchete…

- Un exemplar tanar de vultur sur, specie care a disparut din Romania pe la jumatatea secolului trecut, a fost gasit in zona de vest a țarii. Pasarea epuizata a fost gasita de rangerii Parcului Natural Lunca Mureșului și dusa la Centrul de Reabilitare a Animalelor Ranite de la Targu Mureș, scrie digi24…