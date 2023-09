Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord poate contribui la creșterea stocului de muniții de artilerie al Rusiei, dar este puțin probabil ca acest lucru sa faca o mare diferența in razboiul din Ucraina, crede generalul Mark Milley, șeful Statului Major al armatei americane, citat de AP.Șeful armatei SUA a afirmat ca recenta…

- O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat marti dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, adaugand ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana, relateaza AFP. „Mai multe drone au fost doborate de sistemele de aparare…

- O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat marti dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, adaugand ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana, relateaza Agerpres . ”Mai multe drone au fost doborate de sistemele de…

- Loviturile rusesti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, dupa ce Rusia a avertizat in ajun ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene din Marea Neagra ar putea fi considerate tinte militare, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Pe masura ce au crescut ingrijorarile legate…

- "Daca am face ceea ce cere președintele ucrainean, am fi in al treilea razboi mondial", a spus Orban la postul public de radio, potrivit agenției MTI.Orban a vorbit despre summitul NATO de la Vilnius, unde s-a discutat despre perspectiva integrarii Ucrainei in alianța, o idee respinsa deocamdata."Occidentalii…

- Raman multe chestiuni neclare dupa revolta din Rusia, cum ar fi ce se va intampla cu rolul lui Prigojin in Wagner și razboiul din Ucraina și daca toți luptatorii sai vor fi contractați cu armata Rusiei, relateaza CNN intr-o analiza.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat sambata ca „nu poate…

- Un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina a intrat in vigoare vineri, masura fata de care Moscova a raspuns prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile DPA si Agerpres. Noile sanctiuni…