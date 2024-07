NUMIRE… Judecatoria Vaslui are un nou președinte. Dupa mulți ani, instanța este condusa de un vasluian get-beget care a intrat in magistratura cu una dintre cele mai mari note din țara. Conducerea Tribunalului Vaslui a propus Consiliului Superior al Magistraturii numirea lui Alexandru Manea la conducerea Judecatoriei Vaslui. Acesta a fost jurist al Inspectoratului de […] Articolul Un vasluian get-beget a preluat conducerea Judecatoriei Vaslui. Acesta a intrat in magistratura cu o nota fabuloasa apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .