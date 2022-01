Un vasluian a murit carbonizat în propria locuință Un barbat in varsta de 65 de ani a murit carbonizat, duminica, intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din comuna Falciu, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Punctul de lucru Murgeni din cadrul Detasamentului de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din localitatea Bozia, comuna Falciu. Din nefericire, sub acoperisul prabusit al casei a fost gasit cadavrul carbonizat al unei persoane in varsta de 65 ani", a declarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

