Stiri pe aceeasi tema

- Armatorul danez Maersk Line a anuntat sâmbata ca unul dintre vasele sale de transport a salvat 113 migranti din largul coastelor sudice ale Italiei si în prezent navigheaza în largul Siciliei, informeaza AFP.

- Armatorul danez Maersk Line a anuntat sambata ca unul dintre vasele sale de transport a salvat 113 migranti din largul coastelor sudice ale Italiei si in prezent navigheaza in largul Siciliei, informeaza AFP. Nava, denumita Alexander Maersk, a schimbat cursul dupa ce a primit un semnal…

- Nava Diciotti a Garzii de coasta italiene a sosit marti seara in portul Pozzallo (in sudul Siciliei), unde urma sa debarce peste 500 de migranti, intre care 40 salvati in urma cu o saptamana in largul Libiei de o nava a marinei americane, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Diciotti a acostat…

- Un roman a fost omorat de un conațional in sudul Italiei, atacatorul taindu-i gatul victimei sale și apoi abandonandu-l in plina strada. Ștefan Costel Ciocanaru, de 42 de ani, a fost gasit in zorii zilei de 18 iunie, pe strada, cu gatul taiat, in orașul Barletta, din Puglia, sudul Italiei. Un alt cetațean…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a recomandat miercuri sa nu se ''cedeze emotiei pe care unii o manipuleaza'' in cazul navei de migranti Aquarius, dand asigurari ca Franta ''va lucra mana in mana cu Italia'' pentru a gestiona fluxul de migranti, informeaza AFP, citata de Agerpres. Incercand…

- Crearea de mijloace si instrumente de sustinere si sprijin pentru romanii din sudul Italiei poate conduce la stoparea fenomenului de exploatare prin munca, a afirmat ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, care a avut vineri o serie de intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor…

- Curtea de Casatie a Italiei a respins marti cererea organizatiei neguvernamentale germane Jugend Rettet de ridicare a sechestrului asupra navei sale Iuventa, confiscata in august 2017 in urma suspiciunilor ca era folosita pentru a ajuta imigratia clandestina, transmite AFP. Vasul Iuventa,…

- Prima interventie s-a desfasurat in largul orasului Sabratha (70 km vest de Tripoli), o patrula recuperand cadavrele a 11 migranti, dar si 83 de supravietuitori aflati pe o ambarcatiune, a indicat generalul Ayoub Kacem. Cea de-a doua operatiune a avut loc in largul orasului Zliten (170 km…