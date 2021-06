Stiri pe aceeasi tema

- Ne pleaca padurile in containere si importam deseurile altora Cam asa ar trebui sa sune un anunt in lipit pe un stalp al firmelor conduse de "smecherasii" din Romania. Din pacate, in ultimele sase luni, reies la suprafata povesti mai vechi legate de exportul de busteni, care este complet interzis incepand…

- Opt TIR-uri incarcate cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri au fost oprite sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de la Nadlac II au contralat, joi, pe sensul de intrare in tara, opt TIR-uri, conduse de cetateni romani.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, avertizeaza ca situația gunoaielor din Sectorul 1 se poate amplifica. Este doar varful aisbergului, spune oficialul, pentru ca și Romania, la fel ca restul Europei, a ajuns la limita cu capacitație de depozitare și sortare a deșeurilor. Soluția trebuie sa vina…

- Un transport cu 20 de tone de deșeuri plastice din Grecia a fost descoperit in Giurgiu. Politistii de frontiera din Giurgiu au controlat, miercuri, pe sensul de intrare in tara, un TIR condus de catre un cetațean roman in varsta de 28 de ani. Acesta transporta, conform documentelor,…

- „Eu cred ca este mult spus ”groapa de gunoi”, dar este un fenomen generalizat, un fenomen care se bazeaza pe acea regula care permite introducerea in statele membre dintr-un alt stat membru – si este valabil pentru toate statele membre – a materiei prime pentru reciclare. Ceea ce se aduce in aceste…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Autoritatile romane descopera zilnic in Portul Constanta Sud Agigea containere pline cu deseuri ce sosesc la noi din diferite colturi ale lumii, in special din tarile Uniunii Europene. Suntem o piata ieftina si riscam sa ajungem groapa de gunoi a UE, spun oficialii.