Un vanzator de Coca Cola Un vanzator de Coca Cola se intoarce dezamagit din Israel, unde voia sa inceapa o afacere. Un prieten il intreaba: – De ce nu ai avut succes la israelieni? Omul raspunde: – La inceput am fost convins ca totul va merge bine. Dar am avut o problema. Nu cunoșteam limba ebraica. Astfel, m-am gandit sa folosesc un mesaj compus din trei postere, dupa cum urmeaza… Primul poster: Un individ zace pe nisipul fierbinte al unui deșert, complet epuizat. Al doilea poster: Omul bea Coca Cola. Al treilea poster: Se reface imediat și alearga revigorat. Aceste postere au fost amplasate peste tot in localitate.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

