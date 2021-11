Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au luat o decizie in dosarul corupției la eliberarea certificatelor de vaccinare. Astfel, pe numele unui intermediar a fost emis mandat de arestare pe un termen de 20 de zile, iar ceilalți doi se vor afla control judiciar.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca rata de vaccinare in unitatile de invatamant a fost actualizata in cursul zilei de vineri, iar numarul exact al scolilor si gradinitelor care vor incepe in format fizic va fi cunoscut astazi.

- Flagrant realizat, azi noapte, in Lugoj, de polițiștii de la DGA care l-au prins pe un agent de la Poliția de Frontiera in timp ce se pregatea sa scoata din țara un membru al clanului Caldaraș. Costa Caldaraș, zis ”Baloo” era sub control judiciar și astazi iși aștepta sentința definitiva de la Curtea…

- In dupa amiaza zilei de ieri, magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au admis parțial demersul procurorilor anticorupție prin care a fost solicitata aplicarea arestului preventiv in privința adjunctului Procurorului General suspendat, Ruslan Popov, invinuit pe faptul imbogațirii ilicite.…

- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat pentru eliberare ilegala de adeverinte de vaccinare anti-COVID. Medicul de familie are interdictia, tot pentru 60 de zile, de a exercita profesia. Instanta a mai…

- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat pentru eliberare ilegala de adeverinte de vaccinare anti-COVID. Medicul de familie are interdictia, tot pentru 60 de zile, de a exercita profesia. Instanta…

- In aceste zile polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 26 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La demersul Procuraturii Anticorupție, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a aplicat masuri preventive in privința tuturor celor 18 figuranți invinuiți in dosarul inițiat pe faptul abuzului de serviciu, coruperii pasive, coruperii active și traficului de influența.