Stiri pe aceeasi tema

- ULIMA ORA… Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Vaslui, sub coordonarea si indrumarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au prins in flagrant o persoana care a oferit suma de 1.000 de lei cu titlu de mita unui…

- CONTRIBUTIVITATE MINUSCULA… In timp ce marea parte a pensionarilor vasluieni este nevoita sa se descurce cu doar cateva sute de lei in fiecare luna, bani din care sa plateasca facturile, sa cumpere alimente, dar și medicamente, sunt și cateva persoane carora poștașul le aduce, luna de luna, sume la…

- Tragedia s-a petrecut in timpul banchetului, copilul retragandu-se de pe ringul de dans catre masa, insa nu s-a mai putut ridica de pe scaun. Tragedie cumplita in judetul Suceava, unde un copil in varsta de 14 ani a murit la banchetul unde el, impreuna cu colegii sai, sarbatoreau finalul de an. Elevii…

- IMPACT… Un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in județul Vaslui, a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident rutier produs pe Calea Chișinaului din municipiul Iași. Din primele informații se pare ca șoferul autoturismului a vrut sa vireze la stanga, insa nu s-a asigurat s-a asigurat și a fost…

- Agresiunea s-a produs pe o strada din municipiul Focsani, elevul fiind acuzat ca a traversat strada printr-un loc nepermis. O soferita din Focsani s-a ales cu dosar penal, pentru ca a oprit masina in plina strada si l-a agresat pe un elev de 17 ani. Intamplarea a avut loc miercuri, 25 mai, pe o strada…

- ■ un preotul, un medic, un asistent medical si un intermediar au scapat de detentie, fiind plasati in arest la domiciliu ■ masura a fost luata la doua luni de la incarcerare ■ totii sint cercetati penal intr-un dosar de vaccinari fictive ■ Preotul Mario Doro Ciucanu, de la Cotu Vames, arestat intr-un…

- Un brasovean de 44 de ani a fost retinut de Politie dupa ce, duminica dimineata, aflat sub influenta alcoolului, a distrus 56 de mașini parcate pe strazile municipiului Brașov. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, duminica dimineata, printr-un apel la 112, a fost sesizat faptul…

- Un barbat de 36 de ani a reusit contraperformanta de-a fi depistat in trafic de catre politistii rutieri de trei ori in aceeasi zi. Chiar daca i s-a pus in vedere ca va fi anchetat penal, bacauanul s-a incapatanat sa urce din nou la volan. Un bacauan de 36 de ani din Sascut, care nu […] Articolul Bacauan…