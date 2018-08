Stiri pe aceeasi tema

- “La nivelul județului Cluj pâna în momentul de fața nu avem niciun focar de pesta porcina africana. Exista un risc foarte mare. În județele Salaj, Bihor și Satu Mare evolueaza focare active de pesta porcina africana, dar noi facem eforturi foarte mari împreuna cu asociațiile…

- Câinii ciobanești care pazesc o stâna din Caldarea Capra, în Munții Fagaraș, au atacat trei turiști. Ca sa scape oamenii au fugit, însa, unul dintre ei a fost mușcat. Salvamontiștii argeșeni au intervenit.

- Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a convocat o noua ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor, pe 1 august, pentru a afla care este situația privind masurile de prevenire a apariției pestei porcine africane in județul Arad. In cadrul ședinței, directorul Direcției Sanitar-Veterinare…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost depistat in județul Salaj, in doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet dintre Satu -Mare si Bihor, anunta ANSVSA intr-un comunicat de presa. In urma confirmarii diagnosticului de catre…

- Scandal cu bate și furci intr-o localitate din Bihor. Zeci de barbați de etnie roma au intrat in curtea unei familii si i-au atacat pe proprietari. Patru barbați, tatal si fiii sai, au ajuns la spital pentru ingrijiri. Rudele victimelor au fost și ele prinse in scandal.

- Un barbat de circa 70 de ani, care locuiește in Campia Turzii, pe strada Gheorghe Barițiu nr. 36, bloc G120, și-a terorizat vecinii de mai mult timp, amenințandu-i cu un ciocan! ”Ne este frica sa ne lasam copiii pe langa bloc!”, s-a plans unul dintre vecini, in cursul zilei de ieri. Read More...

- Un actor britanic, idol a milioane de tineri din intreaga lume, a lesinat, miercuri dimineata, in Aeroportul Oradea. Mark Fleichmann, cunoscut pentru rolurile sale din filmul Inception și din serialele Being Human ori Wolfblood, populare printre adolescenți, a fost preluat de un echipaj cu medic al…

- Salvamontistii din Gorj intervin pentru preluarea unui barbat in varsta de 61 de ani, care a fost muscat de o vipera in Muntii Lotrului. Numarul viperelor a crescut foarte mult din cauza schimbarilor de temperatura, spune presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu.