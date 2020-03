Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat intors pe 2 martie din Italia, care a plecat miercuri din locuinta in care trebuia sa ramana in autoizolare, in Lalosu, a fost lovit de un localnic nemultumit ca acesta nu a respectat regimul de autoizolare.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea,…

- Alerta pe aeroportul din Timișoara unde au fost identificate cinci persoane care au ajuns in Romania din Italia. Aceștia au declarat, in formularele pe care le-au completat, ca vin din zona roșie, chiar daca au sosit in țara cu curse din Nurnberg și Brussels Charleroi. Acestora li s-au recoltat probe…

- "Femeia bolanva de coronavirus a manifestat un comportament de iresponsabilitate totala. Aceasta a plecat din spital din Italia si a venit cu avionul in Moldova. Femeia a pus in pericol atat persoanele din Aeroportul din Italia, dar si persoanele din avion si de la bordul acestora. Femeia se afla intr-o…

- Autoritatile au anuntat vineri al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat de 51 de ani care a intrat in contact cu cazul de la Suceava, calatorind cu acelasi autocar care venea din Italia. Initial, autoritatile anuntasera ca este vorba despre o femeie. Ulterior, a fost…

- Un barbat de 31 de ani din Craiova, care s-a intors joi din regiunea Lombardia, Italia, a fost internat vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. Potrivit autoritatilor, acesta are febra, iar medicii i-au recoltat probe pe care le-au trimis la Bucuresti pentru analize.Potrivit…

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors recent din Italia, au fost bagate forțat in carantina intr-un centru special amenajat in Craiova. Potrivit autoritaților din Dolj, cei trei cetațeni sunt din localitatea Sadova și au ajuns in țara pe cale terestra. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii…

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors din Italia, dar care nu au declarat ca au trecut printr-o zona de risc, au fost bagate fortat in carantina, intr-un centru special amenajat in Craiova. Directorul DSP Dolj, Ludmila Prunariu, a declarat ca cele trei persoane au trecut prin Lodi, zona de risc in…

- Moartea fulgeratoare a unui barbat stabilit de mai mulți ani in Italia a venit ca un trasanet pentru toți cei apropiați lui Grigore Popescu, Grig, originar din județul Olt. Acesta a venit sa-și petreaca sarbatorile acasa, insa și-a gasit sfarșitul la Craiova, omorat din bataie.