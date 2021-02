Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de milioane de nord-americani infrunta zilele acestea un uriaș val polar. La granița dintre Canada și Statele Unite sint așteptate temperaturi ce se pot resimți ca minus 51 de grade Celsius. Pina și zonele din sudul extrem al Statelor Unite, pe țarmul Golfului Mexic, vor fi atinse de efectele…

- Vortexul polar care le da batai de cap americanilor coboara din Canada pana in zona Golfului Mexic și se intinde, pe anumite porțiuni, de pe Coasta de Vest pana pe Coasta de Est. Aduce cu el vant puternic, ninsori abundente și un ger napraznic.

- Guvernul președintelui american Joe Biden a facut apel împotriva refuzului justiției britanice de a-l extrada pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a anunțat vineri Departamentul de Justiție al SUA, potrivit AFP.Apelul arata ca Joe Biden are intenția de a-l încerca pe Assange pentru…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in varsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Statele Unite si regiunile cercului polar arctic au cunoscut incendii forestiere ''fara precedent'' in 2020, insa tendinta in scadere a emisiilor provenite de la aceste incendii a continuat la nivel global, a declarat luni serviciul european de monitorizare a schimbarilor climatice…

- Ambasada Chinei a raspuns unor noi declarații facute de ambasadorul SUA la București, prin care a incercat sa submineze relațiile de prietenie dintre China și Romania. Intr-un raspuns din partea purtatorului de cuvant al Ambasadei Chinei se arata ca „minciuna repetata dwe o mie de ori, tot minciuna…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Compania farmaceutica americana Pfizer lanseaza un program-pilot de livrare a vaccinului sau experimental anti-COVID-19 in patru state americane. Compania farmaceutica incearca sa rezolve problemele de distributie ridicate de conditiile extreme de temperatura la care trebuie pastrat vaccinul, de pana…