- Meteorologii au emis o atenționare de Cod Galben de canicula pentru data de 25 iunie, vizand jumatatea sudica a Olteniei și Munteniei. Temperaturile vor depași valorile normale pentru aceasta perioada, atingand maxime de 34...35 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca valul de caldura se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va creste in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 28 și 38 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 17 iunie, doua avertizari cod galben de canicula, pentru mai multe județe din sudul și sud-vestul țarii. In București, vremea va fi calduroasa cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius.Meteorologii anunța cod galben de canicula pentru ziua de…

- Meteorologii vin cu vești proaste pentru Romania. Toata țara se va topi la temperaturi de peste 40 de grade Celsius! Disconfortul termic va fi accentuat in Campia Romana și de Veste, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, potrivit prognozei meteo pentru saptamana…

- Dupa un debut in forta chiar din prima zi de vara, meteorologii anunta ca vremea se va incalzi brusc in toata tara, in special spre mijlocul saptamanii viitoare, temperaturile putand sa ajunga pana la 40 de grade Celsius.

- Finlanda a emis pentru prima data in luna mai o avertizare de canicula, dupa ce temperaturile au depasit 25 de grade Celsius, un record pentru aceasta tara, a anuntat luni institutul finlandez de meteorologic. O avertizare a fost emisa pentru perioada cuprinsa intre zilele de marti si vineri, valabila…

- Cum va fi VREMEA pana in 18 mai 2024, in Transilvania și la munte: Zile ploioase, urmate de canicula, de la mijlocul lunii. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 18 mai 2024, in Transilvania și la munte: Zile ploioase, urmate de canicula, de la mijlocul lunii.…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța un Cod Galben de instabilitate atmosferica. Atenționarea este valabila pentru astazi, 7 mai, incepand cu ora 14:00 și va dura pana diseara, la ora 23:00.