- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc la extragerile de duminica, 6 iunie 2021, pot aduce premii consistente celor care ghicesc numerele norocoase. Reportul la Joker a ajuns la un nivel record.

- Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius. La munte, maximele vor fi intre 12 și 14 grade Celsius la Oașa și de 18-19 grade la Arieșeni. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Prognoza meteo de weekend, 4-6 iunie, in localitați din…

- Zhurong, numit dupa un zeu mitologic chinez al focului, a iesit pe solul martian sambata, la ora Beijingului 10:40 a.m. (02:40 GMT), potrivit contului chinez de socializare al roverului. China s-a alaturat in acest fel Statelor Unite, ca singurele natiuni care au desfasurat vehicule de teren pe Marte.…

- Vremea se incalzește in minivacanța de Paște și 1 Mai in județul Alba. Temperaturile cresc pana la valori de 25-26 de grade Celsius. Sunt anunțate insa și cateva averse. Vezi URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Va fi mai cald…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in aproape toata țara in acest week-end. In extremitatea sudica, temperaturile vor ramane ridicate in acest sfarșit de saptamana. Vremea se va raci astazi in mare parte din țara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse și fenomene…

- Meteorologii anunța ninsori in regiunea de nord și centrul țarii, iar la sud ploi slabe. Maxima zilei va oscila intre +6 și +8 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la 0 grade. In urmatoarele zile vremea se incalzește.

- Elicopterul Ingenuity al NASA a supravietuit primei nopti pe suprafata planetei Marte, a anuntat luni agentia spatiala americana pe site-ul sau. Temperaturile din craterul Jezero pot scadea pana la minus 90 grade Celsius, ceea ce poate duce la inghetarea si spargerea componentelor electrice…

- Un impresionant spectacol de lumini fost pe cerul din nord-vestul Statelor Unite. Serviciul National de Meteorologie din Seattle a anunțat ca, cel mai probabil, ar fi vorba de resturile unei rachete SpaceX la revenirea in atmosfera terestra.