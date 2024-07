Un val de caniculă dinspre Africa de Nord va străbate România și Europa, spre nordul Italiei. Apa mărilor va ajunge la 30 °C Un val de canicula dinspre Africa de Nord va strabate Romania și Europa, spre nordul Italiei. Apa marilor va ajunge la 30 °C Un val de canicula dinspre Africa de Nord va strabate Romania și Europa, spre nordul Italiei. Marile din regiunea mediteraneana devin, de asemenea, fierbinți, atingand in unele locuri 30 °C. Parți din Europa se afla sub canicula prelungita inca de la inceputul lunii iulie, iar prognozele indica faptul ca aceasta caldura va continua pentru inca […] Citește Un val de canicula dinspre Africa de Nord va strabate Romania și Europa, spre nordul Italiei. Apa marilor va ajunge la… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Nu doar Romania este afectata de un val persistent de caldura și disconfort termic, ci și mare parte din Europa. Turiștii romani nu scapa de canicula nici in cele mai populare destinații de vacanța, unde temperaturile vor depași 40 de grade Celsius.

- Temperaturi cu 10 grade mai mari, decat in mod normalIn medie, sunt temperaturi cu 8 pana la 10 grade mai mari decat in mod normal, anunța meteorologii . In centrul și sudul Italiei temperatura a sarit de 40 de grade. Potrivit estimarilor, cel puțin inca o saptamana va fi la fel de cald.„In casa, aerul…

