Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, la Sinaia, ca Romania este fruntasa Europei la regenerabile, fiind de parere ca alte tari nu vor reusi niciodata sa stabileasca tintele. Cu toate acestea, recunoaste si ca doar unu la suta din energia folosita pentru transporturi este regenerabila, informeaza…

- Elena Udrea renunta la orice implicare in cadrul Tim Rail Cargo. Fostul ministru s-a retras din actionariatul companiei, unde avea 25% din titluri, si a vandut toate actiunile directorul operatorului feroviar privat Ioan Valeriu Trica, fost director general al CFR SA, pentru 500.000 euro, cerand totodata…

- Din numarul total de vehicule rutiere inmatriculate in circulatie, 75,6% aveau in 2017 o vechime mai mare de 10 ani, iar numarul accidentelor a crescut cu pana la 2% (in funcție de gravitate), arata un studiu al Institutului Național de Statistica – INS, citat de Mediafax. “Numarul total de vehicule…

- Accesul la fondurile europene pentru spitalele din Romania va fi mai facil, odata cu modificarile aduse in sedinta saptamanala de Guvern legii privind reforma in domeniul sanatatii, a anuntat joi Ministerul Fondurilor Europene (MFE). “Printr-o ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta de Guvern,…

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) a anunțat solutionarea a 92,18% din dosarele rezultate in urma falimentului societatilor Astra si Carpatica, valoarea totala a despagubirilor ridicandu-se la 73,7 milioane de euro. ”Ca urmare a falimentului celor doua societati Astra si Carpatica,…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…