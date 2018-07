Un val de căldură şi umezeală a provocat moartea a 15 persoane în provincia canadiană Quebec Autoritatile din domeniul sanatatii din provincia canadiana Quebec au informat miercuri ca 15 persoane au murit incepand de vineri ca urmare a valului de caldura si umezeala care afecteaza aceasta regiune, relateaza EFE. Sante Montreal, care ofera servicii medicale orasului Montreal, a informat ca 11 persoane au murit in acest oras, cel mai mare din Quebec, ca urmare a conditiilor meteo. Marti termometrul a urcat la Montreal la 32 de grade Celsius si se asteapta ca miercuri temperatura sa ajunga la 34 de grade. Aceste temperaturi sunt insotite si de un indice inalt de umiditate, creand o atmosfera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

