- Un val de caldura record persista duminica in intreaga lume, din Europa pana in China si Statele Unite, obligand autoritatile sa ia masuri drastice pentru a face fata caniculei si noilor incendii, consecinte ale incalzirii globale, transmite France Presse, potrivit Agerpres. CITESTE SI Saptamani negre…

- Un val de caldura record s-a inregistrat in intreaga lume, ca o consecința a incalzirii globale. In Italia situația este ingrijoratoare, insa efectele se vad din Europa pana-n China și SUA.

- Valuri de caldura deosebit de puternice afecteaza, in aceste zile, intreaga emisfera de nord a planetei. Temperaturi extreme sunt asteptate, si in acest sfarsit de saptamana, in Europa, Statele Unite si China. Peste 100 de milioane de americani sunt sub avertizari de caldura extrema. Statele Texas,…

- Elevii olimpici romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica (OIM) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit rezultatelor confirmate marți dupa-amiaza, 11 iulie,…

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP.

- Temperaturile globale au ajuns la niveluri record in aceasta luna, ceea ce reprezinta un semn de rau augur al crizei climatice. O analiza The Guardian arata ca 2023 ar putea sa devina cel mai calduros an inregistrat vreodata. Temperaturile medii globale preliminare inregistrate pana acum in luna iunie…

- Volumele de grau exportate de Rusia nu au scazut și sunt in prezent in jur de un milion de tone pe saptamana. Fermierii ruși sufera din cauza taxei la export impusa de Moscova, care este in jur de 50 de dolari pe tona, și astfel se comprima marjele de rentabilitate. Exista foarte multa anxietate in…

- Temperaturile extreme, descrise drept „cel mai rau val de caldura din aprilie din istoria Asiei”, amenința India, China, Thailanda și Laos. Din cauza caldurii, școlile și gradinițele din multe zone au fost inchise. Numarul deceselor din cauza caniculei este in creștere.