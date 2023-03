Un val de căldură din nordul Africii, așteptat în România. Meteorologii anunță temperaturi de peste 25 de grade Un val de caldura din nordul Africii este așteptat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi de peste 25 de grade. In a doua jumatate a lunii martie sunt așteptate temperaturi neobișnuit de ridicate in Romania, chiar in perioada echinocțiului de primavara. Potrivit meteorologilor, incepand din acest weekend, temperaturile incep din nou sa creasca, iar spre sfarșitul […] The post Un val de caldura din nordul Africii, așteptat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi de peste 25 de grade appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pana astazi la ora 20:00, Romania se afla sub cod galben de ploi și vant insa, din acest weekend, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va incalzi. Valul de caldura care vine din nordul Africii aduce temperaturi de peste 25 de grade in Romania.

