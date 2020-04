Un val de aer rece LOVEȘTE România. Când se anunţă fenomene EXTREME! Conform ANM, duminica, in prima zi de Paste, in regiunile din jumatatea de nord, vremea se va raci, local chiar semnificativ, cerul va fi mai mult noros si va ploua pe arii relativ extinse. In jumatatea sudica a tarii, vremea va fi in continuare deosebit de calda, insa din orele amiezii instabilitatea atmosferica se va accentua treptat si se va manifesta prin innorari, averse de ploaie, descarcari electrice si intensificari ale vantului, la inceput in sudul Transilvaniei, in zonele montane si submontane, apoi si in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si local in Banat si Oltenia. In intervale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

