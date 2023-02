Un val de aer polar lovește România. Sunt așteptate temperaturi de -20 de grade Gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunța ca vor fi temperaturi de pana la -20 de grade. Incepand de duminica și pe tot parcursul saptamanii viitoare, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -8 si 2 grade, cu cele mai scazute valori in depresiuni și in nordul Moldovei.In schimb, dimineața și seara sunt așteptate temperaturi de -17 si -7 grade, posibil spre -20 grade in depresiuni și la munte. In București, nopțile vor fi geroase, iar temperaturile minime vor fi cuprinse intre -8 și -10 grade. ”Saptamana viitoare vor fi temperaturi care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

